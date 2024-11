Gaeta.it - Arrestato un latitante nel napoletano dopo una lunga evasione dalla semilibertà

Facebook WhatsAppTwitter Un uomo di 40 anni ha vissuto una fuga dalle precarie strutture di detenzione di Secondigliano da agosto. Il soggetto, detenuto per reati legati alla droga, aveva ottenuto la, ma ha scelto di non tornare in carcere.settimane di indagini da parte dei Carabinieri, il sospettato è stato finalmente rintracciato grazie all’azione investigativa delle forze dell’ordine, che hanno monitorato in particolare i suoi familiari.Le indagini iniziali e i primi passaggiLa scomparsa del 40enne ha messo in allerta le autorità, portando alla mobilitazione della Stazione dei Carabinieri di Scampia. Gli investigatori hanno immediatamente concentrato i loro sforzi sui familiari del fuggitivo, ritenendo che potessero fornire indizi fondamentali per il suo rintraccio.