Digital-news.it - A Very Royal Scandal: la Miniserie sul Principe Andrea in Anteprima su TimVision

Arriva in Italia, dal 26 novembre, inesclusiva su, la‘A’, basata sull’intervista del, Duca di York, rilasciata alla giornalista BBC Emily Maitlis in merito al suo coinvolgimento nelloo legato a Jeffrey Epstein, l’imprenditore statunitense arrestato e condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori.La serie racconta i giorni precedenti al faccia a faccia tra Maitlis e il, ricostruendo l’intervista seguita da oltre due milioni di telespettatori. Durante il confronto, il Duca svelò dettagli sulla sua amicizia con Epstein, rinnegando però ogni accusa relativa a Virginia Giuffre, vittima del traffico dell’imprenditore, che lo accusava di aver avuto rapporti con lei quando era minorenne. Le critiche seguite alla messa in onda spinsero ila dimettersi da tutti i suoi ruoli pubblici.