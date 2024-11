‘Wicked Game’ è il nuovo singolo di Karin Ann

Leggi su Funweek.it

Ann torna con ilWicked Game, remix del celebre brano cantato negli anni ’80 da Chris Isaak e utilizzato (in versione strumentale) nella colonna sonora del film di David Lynch Cuore Selvaggio: Wicked Game. Le cover rappresentano una costante nelle setlist dei concerti diAnn, ma di solito non vengono utilizzate come pubblicazioni ufficiali. Eppure questa volta la giovane cantante slovacca ha fatto un’eccezione, trasformando Wicked Game nel suo ultimo. LEGGI ANCHE:Ann: «L’integrità artistica prima di tutto»Merito del successo che il brano ha ottenuto nel corso dei suoi tour musicali tra Europa, Canada e Stati Uniti. Le date hanno vistoAnn impegnata nel corso di questo autunno, accanto ai cantanti Mehro e Renforshort. I fan lo hanno adorato ed espressamente richiesto – attraverso i commenti sui social – comeda poter ascoltare e riascoltare.