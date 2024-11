Liberoquotidiano.it - **Violenza su donne: Schlein, 'fenomeno strutturale, non basta reprimere'**

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "La violenza di genere nel nostro Paese è un, e affonda le radici nella cultura patriarcale di cui è ancora imbevuta la nostra società. Il patriarcato lo nega solo chi ha il privilegio di poter fingere di non vederlo". Lo sottolinea la segretaria del Pd, Elly. "Bisogna fare molto di più per contrastare e prevenire ogni forma di violenza fisica e psicologica contro le, per contrastare la cultura dello stupro e costruire quella del consenso, per fermare i femminicidi. Non c'è spazio per la negazione di ciò che è sotto gli occhi di tutte e tutti, le istituzioni dovrebbero lavorare insieme per mettere fine alla violenzacontro le"."Per il Pd questo è un tema fondamentale e in quest'anno non abbiamo visto risposte sufficienti.