Lapresse.it - Violenza donne, Meloni: “Piaga sociale e culturale, no sguardo da altra parte”

Leggi su Lapresse.it

“Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Una giornata che ci porta a ricordare la cronaca dei nostri giorni con ancora tanti, troppi casi die femminicidi. Unache non ci consente di voltare lodall’, ma che ci spinge a riflettere e ad agire con ogni azione possibile volta a tutelare le vittime dall’abominio della”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia.Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Una giornata che ci porta a ricordare la cronaca dei nostri giorni con ancora tanti, troppi casi die femminicidi. Unache non ci consente di voltare lo.— Giorgia(@Giorgia) November 25, 2024“Come Governo – ricorda -, dall’inizio del nostro mandato, abbiamo messo in campo strumenti di contrasto, prevenzione e sicurezza.