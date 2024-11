Iodonna.it - Versatilità: 5 capi da indossare sotto il maglione a V

Se c’è una certezza nel guardaroba invernale, questa sono i maglioni. Caldi e confortevoli, basta poco per comporre un look elegante e di tendenza con questo capo. Il gioco si fa più duro, però, quando ci si approccia ai design con scollo a V, capaci di mettere in difficoltà anche le esperte di stile. Cosa? Negli ultimi anni, il binomio maglioncini con camicia ha conosciuto nuove interpretazioni, diventando un’ispirazione per look contemporanei ma pratici. Ma come scegliere l’abbinamento perfetto? E quali alternative esistono per chi desidera qualcosa di diverso? Invitate ad un matrimonio d’inverno? 5 outfit da copiare, puntando su velluto, tweed e lana bouclé X Le opzioni si dividono in due categorie.