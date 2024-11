Lanazione.it - Una serata per Puccini tra belle lettere, musica, teatro, emozioni olfattive

Firenze, 25 novembre 2024 – Il Giacomoufficiale e al contempo quello inedito in un libro non di circostanza come spesso accade in occasione di ricorrenze storiche, centenari compresi. Questo e molto altro si trova nel volume “100 anni: viaggio sentimentale da Lucca al mondo” (Edizioni Medicea Firenze) del giornalista e scrittore Maurizio Sessa già da alcuni giorni in libreria. Il libro, che si avvale della prefazione di Gregorio Moppi e di oltre 150 immagini tratte dalla collezione dell'autore, è impreziosito da un inedito musicologico: il testo della commemorazione ditenuta da Rito Selvaggi – compositore su cui è calato l'oblio per i suoi trascorsi politici – a Lugano il 25 maggio 1926, appena un mese dopo la premiere dell'incompiuta “Turandot” alalla Scala di Milano con la bacchetta di Arturo Toscanini.