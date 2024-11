Inter-news.it - Tare: «Molto contento per Correa. Ora possibile svolta!»

Leggi su Inter-news.it

Igliha plaudito alla prestazione di, autore di un gol e due assist nella sfida vinta dall’Inter contro il Verona per 5-0.I COMPLIMENTI –Igliha parlato della super prestazione di Joaquinin Verona-Inter. L’ex direttore sportivo della Lazio, che ha avuto l’argentino al club biancoceleste, ha sottolineato a DAZN la sua gioia per il rendimento del Tucu contro gli scaligeri: «è un giocatore completo. Il gol di ieri mi ha fattopiacere, soprattutto perché so che lui è in grado di sbloccarsi quando le cose gli vanno bene. Quando ho letto che aveva segnato e fatto due assist sono stato. Il fatto che abbia giocato titolare significa che Inzaghi lo ha visto bene e ha deciso di dargli fiducia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «per