Sinner si blocca per l’emozione in conferenza stampa la reazione da applausi di Berrettini

L'Italia del tennis ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis, grazie alle vittorie di Jannike Matteo. Il successo contro l'Olanda in finale segna un momento storico per il tennis azzurro: è la terza vittoria italiana nella competizione, dopo i titoli del 1976 e del 2023. La squadra guidata da Filippo Volandri, supportata da un formidabilee un ritrovato, ha regalato una nuova pagina di gloria al tennis italiano.

Il percorso della squadra è stato impeccabile, con una straordinaria performance contro Olanda e Australia nella fase finale. Il capitano Volandri, insieme a Tathiana Garbin, ha raggiunto un record unico: sono i primi a vincere nella stessa stagione sia la Coppa Davis che la Billie Jean King Cup, confermando l'Italia come una delle potenze mondiali nel tennis.