Biccy.it - Selvaggia Lucarelli: “Quante denunce ricevo all’anno e quanti soldi mi ha chiesto Fedez”

è una giornalista che si espone e per questo, purtroppo, riceve moltefatte spesso esclusivamente per mettere a tacere, tant’è che la stra-grande maggioranza vengono archiviate. Ne ha parlato proprio lei a Supernova, ospite da Alessandro Cattelan.“La stragrande maggioranza delleche mi vengono fatte vengono archiviate. Alcune vengono archiviate prima ancora che ti vengano notificate quindi non lo sai neanche che sei stato denunciato. A volte, per questo, chiedo al mio avvocato di fare il 335, ovvero quando l’avvocato si informa suindagini hai a tuo carico in quel momento“.ha etichettato però questo sistema come un ‘sistema malato’ perché, anche se la denuncia viene archiviata, lei è costretta a pagare l’avvocato. “Per fare quello che faccio te lo devi permettere, come fanno a pagarsi gli avvocati quei freelance? Non è mancanza di coraggio, ma mancanza di fondi.