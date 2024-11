Oasport.it - Scacchi: Mondiale 2024, come si è arrivati a Ding Liren-Gukesh. Storia dei match iridati

Ildiè traDommaraju, ma prima del cinese e dell’indiano c’è una lunga, anzi lunghissimada ricordare. Un racconto che parte addirittura dal 1886 e che di momenti travagliati ne ha vissuti parecchi.Prima del 1886 c’erano stati variche non avevano il titolo di Campione del Mondo in palio, ma, sebbene i due contendenti fossero effettivamente i più forti del tempo, non c’era realmente qualcosa in palio,non c’era nei tornei che si proponevano di rendere noto quale fosse il migliorsta al mondo. Nell’anno citato, invece, tra New York, St. Louis e New Orleans, dall’11 gennaio al 29 marzo, si consumò la prima sfida realmente iridata tra Wilhelm Steinitz, che era cittadino dell’impero austro-ungarico, ma che volle la bandiera americana al fianco (sarebbe diventato cittadino a stelle e strisce poco dopo) e Johannes Zukertort, nato a Lublino, in Polonia, ma diventato cittadino britannico dopo il 1878 (e morto giovane, appena due anni dopo il).