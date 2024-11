Gaeta.it - Santa Marinella: incontro inaugurale per il rilancio del Turismo e la promozione del territorio

Facebook WhatsAppTwitter La città disi prepara ad accogliere un’importante iniziativa per il settore turistico. Lunedì pomeriggio, alle ore 16:00, presso l’aula Consiliare “Silvio Caratelli”, si terrà il primo Tavolo di confronto dedicato al. Questo evento rappresenta un momento cruciale per discutere delle prospettive di sviluppo e delle strategie didel, con l’obiettivo di coinvolgere operatori e professionisti della materia.Obiettivi del tavolo di confrontoIl Tavolo di confronto è stato organizzato dal consigliere delegato alAlessio Manuelli, con il sostegno del sindaco Pietro Tidei. Questosi propone di creare un ambiente collaborativo in cui gli operatori del settore possano esprimere le loro opinioni e fornire suggerimenti utili per un piano di sviluppo turistico efficace.