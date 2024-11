Inter-news.it - Rose: «Thuram ha avuto una grande crescita. Inter squadra fantastica!»

Leggi su Inter-news.it

Marco, insieme a Benjamin Henrichs ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di-Lipsia, gara valida per la quinta giornata della fase Campionato della nuova UEFA Champions League.IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIA-LIPSIA, vorrei chiederle, lei ha già trovato Inzaghi nella sfida tra Lazio e Salisburgo. Cos’è cambiato per Inzaghi come allenatore? Che avversario si aspetta domani? E se potesse togliere un giocatore all’chi sceglierebbe?Vorrei che giocassero tutti, ci sono tanti giocatori diqualità. Calhanoglu è importantissimo per loro, per esempio. Spero sia in forma e possa giocare. Con Inzaghi avevamo vinto quel duello, aveva de Vrij anche allora alla Lazio, trovo che sia un grandissimo difensore. Però sono passati diversi anni.