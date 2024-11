Ilfattoquotidiano.it - Ramy Elgaml morto a Milano, scoppia il caos al quartiere Corvetto: cassonetti bruciati e lancio di bottiglie

, nel, la notte tra il 24 e il 25 novembre è stata teatro di gravi disordini a seguito della morte di, un giovane egiziano di 19 annidurante un inseguimento con i carabinieri. Un gruppo di amici della vittima ha organizzato una protesta improvvisata, sfociata in atti di vandalismo:di, accensione di fumogeni e fuochi d’artificio tra via dei Cinquecento e via dei Panigarola., residente nel, era insieme a un amico tunisino di 22 anni al momento dell’incidente. Gli amici, già dal pomeriggio del 24 novembre, avevano manifestato in via Ripamonti, luogo dello scontro, esponendo uno striscione con la scritta “Verità per” e accusando la pattuglia dei carabinieri di aver urtato lo scooter su cui viaggiava il giovane e averlo ucciso.