Quando torna in campo Sinner? I primi impegni del 2025 e un calendario sulla falsariga di quest’anno

È venuto il momento di riposarsi, seppur per poco. La stagione tennistica non offre troppe pause ai tennisti e quindi bisognerà sfruttare questo lasso di tempo per recuperare le energie e, nello stesso tempo, fare una preparazione adeguata in cui compiere degli step dal punto di vista fisico. È questo il target di Jannikin vista del.L’altoatesino ha completato una stagione straordinaria, con 73 vittorie in 79 match ufficiali disputati, con otto titoli all’attivo, oltre all’affermazione di ieri in Coppa Davis. Jannik è diventato il primo tennista a vincere nello stesso anno Slam, ATP Finals e l’iconica Insalatiera, concludendo l’annata da n.1 del mondo. Tuttavia, il pusterese è molto motivato per continuare a crescere dal punto di vista tennistico.Parlando di un ragazzo di 23 anni, c’è la convinzione che ci siano ancora dei margini di manovra.