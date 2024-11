Probabili formazioni Bologna-Lille | quinta giornata Champions League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match valido per ladella. Allo stadio Dall’Ara ultima chiamata per i rossoblù che sono ancora a secco di gol e vittorie e con appena un punto in saccoccia: i francesi però sono assolutamente pericolosi con bomber David spauraccio e il talento di Zhegrova nel dribbling secco. Appuntamento mercoledì 27 novembre alle ore 21. Andiamo allora a scoprire di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Bruno Genesio.– 4-3-3 con Pobega che potrebbe giocare nonostante quanto ha combinato all’Olimpico. In alternativa c’è Moro. Davanti Castro unica punta, Urbanski in ballottaggio con Karlsson.– David riferimento offensivo per Genesio, Zhegrova sulla corsia mancina e Sahraoui a destra.