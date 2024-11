Agi.it - Oggi il verdetto per Impagnatiello. La mamma di Giulia: "Saremo lì con tutte le donne che non hanno più voce"

AGI - La Corte di assise di Milano si e' ritirata in camera di consiglio per decidere ildel processo a carico di Alessandro, il 31enne imputato per l'omicidio pluriaggravato della fidanzata al settimo mese di gravidanzaTramontano, uccisa la sera del 27 maggio 2023 a Senago (Milano). È inoltre accusato di occultamento di cadavere e interruzione non consensuale di gravidanza. La pm Alessia Menegazzo con la procuratrice aggiunta Letizia Mannella, che nella scorsa udienzachiesto una condanna all'ergastolo,rinunciato a fare le repliche. Cosi' facendo neanche i legali di parte civile, Giovanni e Daniele Cacciapuoti, e le avvocati diGeradini e Samanta Barbaglia, sono potuti intervenire. Ilcade nella giornata del 25 novembre e ladiTramontano, Lory Femiano, ha postato una storia sui social con un messaggio rivolto ale, 29 anni, è morta in Italia, anche perché siamo un paese che ha paura delle