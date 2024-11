.com - Oceania 2, conferenza con il regista David Derrick Jr. e i doppiatori: “Bisogna perdersi per ritrovarsi”

Ladi2 alla presenza di uno dei registi,Jr., e deiEmanuela Ionica, Chiara Grispo e Fabrizio Vidale: “Vaiana ha come superpotere l’empatia, ma questa storia riguarda tutti noi.”Ad un anno da Wish e aspettando Mufasa la Disney è tornata con2, sequel del fortunato primo episodio del 2016 che ci fa tornare nella Polinesia di oltre 2000 anni fa al seguito della protagonista Vaiana. Stavolta la giovane guerriera e navigatrice dovrà fermare un potentissimo Dio malvagio di nome Nalo, il cui obiettivo è quello di far sì che l’isola mitica di Motufetu resti sotto la sua nefasta ala affinché tutti i popoli della Polinesia non possano unirsi per sconfiggerlo. Una minaccia ben più importante di quella dell’ultima volta, ma Nalo non sarà l’unica forza contro cui i nostri protagonisti dovranno scontrarsi perché a dargli man forte ci sarà la misteriosa Matangi (doppiata da Giorgia).