Nuova Zelanda | 30 delfini si spiaggiano i residenti li salvano usando le lenzuola

Roma, 25 novembre 2024 – Idella città di Whang?rei, nel nord della, si sono svegliati con una brutta sorpresa domenica mattina: più di 30 globicefali, opilota, si erano spiaggiati sulla spiaggia di Ruak?k?, nei pressi della cittadina. Ma gli abitanti di Whang?rei non sono rimasti con le mani in mano: centinaia di persone hanno aiutato gli addetti del Dipartimento per la Conservazione neozelandese a rimettere in acqua i cetacei, trasportandoli con delle. Il Dipartimento ha definito “incredibili” gli sforzi dei cittadini per salvare il branco: “È incredibile assistere alla genuina cura e alla compassione che le persone hanno mostrato nei confronti di questi magnifici animali”, ha dichiarato in un comunicato Joel Lauterbach, portavoce del Dipartimento di Conservazione.