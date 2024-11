Noir in Festival | tutte le novità in programma perl la 34esima Edizione

Leggi su Cinefilos.it

La 34ma edizione del Noir in Festival, diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, si svolgerà a Milano dal 2 al 7 dicembre con un incontro di pre-apertura, domenica 1 dicembre alla libreria Rizzoli Galleria, dedicato all'esordio da "giallista" di Maurizio Mannoni con "Quella notte a Saxa Rubra" (La nave di Teseo). "Questa scelta – dice Marina Fabbri – è in qualche modo un ideale manifesto della nostra annuale indagine sul genere: un famoso giornalista, un romanzo con il sapore della scoperta, uno scenario che ha a che fare con la televisione e i nuovi media, una trama ideale per una serie tv o, magari, un film nel solco del cinema civile che in Italia è sempre andato di pari passo con giallo e noir".Promosso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del MiC, realizzato in collaborazione con l'Università IULM, sotto il patrocinio del Comune di Milano e reso possibile grazie al sostegno di partner pubblici e privati come la Cineteca Italiana, la Casa del Manzoni, Cinecittà, la Libreria Rizzoli, La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il Noir in Festival si sviluppa secondo le direttrici di cinema, letteratura, serialità, fumetto e new media coinvolgendo tutti i suoi luoghi elettivi a Milano.