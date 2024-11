Nasa Space App Challenge ecco i progetti vincitori | la premiazione alla Camera di commercio Irpinia Sannio

Leggi su Ildenaro.it

Si svolge domani, martedì 26 novembre,di(nella sala dell’Oratorio di Piazza Duomo ad Avellino), la cerimonia dideidell’edizione 2024 dellaApp, l’evento internazionale che mira a stimolare l’innovazione, il pensiero creativo e la collaborazione tra giovani di tutto il mondo, mettendoliprova su alcune delle sfide del nostro tempo. Nel corso dell’evento verranno celebrati i team, che si sono distinti per il loro approccio innovativo e la capacità di lavorare in squadra per risolvere sfide complesse. Tra ipremiati: il primo posto è stato assegnato al team SG Engineers, che ha sviluppato il progetto “Geo-food Community”, seguito dal dal team COM con il progetto “AstroStrike”, e il terzo al team CDB con “Best Green Grid”.