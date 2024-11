Mistermovie.it - Mister Movie | Idris Elba si unisce al cast di Masters of the Universe come Man-at-Arms

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.è in trattative per interpretare uno dei ruoli più iconici del prossimo adattamento live-action diof the, il film fantasy di Amazon. Il personaggio di Man-at-, anche conosciutoDuncan, sarà un punto di riferimento fondamentale per il giovane eroe He-Man, che nel franchise è il mentore e confidente della famiglia reale di Eternia. Questa notizia arrivaparte della lunga attesa per il ritorno cinematografico del franchise, che sta finalmente prendendo forma, dopo anni di tentativi di rilancio.: Un Eroe Perfetto per Man-at-Il ruolo di Duncan non è certo estraneo ad attori con una carriera nel cinema d’azione e fantasy, esembra essere la scelta perfetta per interpretare Man-at-