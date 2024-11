Lanazione.it - Mercoledì di turnover e fiducia a Damiani

L’Arezzo prosegue nella preparazione verso il secondo derby consecutivo. Tra 48 ore gli amaranto torneranno nuovamente allo stadio Curi, stavolta per la Coppa Italia. In palio l’accesso ai quarti di finale. Si gioca in gara secca (ore 20,30) con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al 90’ e al 120’. Chi supera il turno affronterà la vincente di Catania-Trapani, in casa, il prossimo 18 dicembre. Molto probabile che Troise possa ricorrere ad un ampiorispetto alla formazione che è scesa in campo venerdì scorso in campionato. In difesa dovrebbe esserci spazio per Gigli e Del Fabro, mentre a centrocampo rilancio per capitan Settembrini. In mediana non è escluso di vederedal primo minuto. Il classe 2003 è stato uno dei pochi a salvarsi dal naufragio del derby di campionato e per lui sarebbe anche l’occasione per mettere minuti preziosi sulle gambe per ritrovare la condizione ottimale dopo il lungo infortunio al ginocchio.