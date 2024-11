Lanazione.it - Marathon, 11mila in festa. E il nonno runner a 95 anni

Leggi su Lanazione.it

Unadi colori vividi sotto un cielo di ghisa novembrina, fatica tosta, cuore e polmoni a mille, lacime, sorrisi e ai margini le puntuali polemiche di non pochi automobilisti fiorentini a sbuffare per le strade temporaneamente chiuse. Va in cantiere così la Firenze, edizione numero 40, e ci lascia l’immagine più bella degli ultimi. Quella di Angelo Squadrone, 95 primavere sulle spalle, che taglia il traguardo della 10 chilometri. Il tempo? Cosa conta quando c’è questa voglia matta di esserci a dispetto dell’età? Due ore. E trecento ’colleghi’ alle spalle. Altra bella storia: una coppia di giovani sposi ha partecipato alla corsa completandola con i vestiti. da cerimonia. E ieri nelle strade della città eranoi maratoneti che hanno corso dal Duomo alle Cascine, dal Campo di Marte a santa Croce, dall’Oltrarno a Bellariva.