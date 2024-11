Lukaku restituisce la leadership al Napoli

Leggi su Justcalcio.com

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport:El Nápoles no necesita hacer su mejor partido para ir sacando puntos. Es lo que tienen los equipos de Antonio Conte. Conceden poco o nada y aprovechan al máximo las que tienen, sobre todo ante equipos que piensan más en resguardarse bien atrás que en irles a buscar las cosquillas.–>Ante la Roma, en el estreno del veteranísimo Claudio Ranieri en el banquillo ‘giallorossi’, le bastó al conjunto partenopeo con un solitario tanto depara recuperar el liderato en solitario de la Serie A. Está el campeonato que arde en la parte noble, pero no apunta a ser el Nápoles el primero en caerse de la pelea. No son los de Ranieri equipos que se prodiguen demasiado en ataque. Al técnico le gusta más resguardarse del frío que ir a tumba abierta a por el rival.