Libano Usa ottimisti | Tregua entro pochi giorni Ma l’inviato Hochstein è attendista E Israele continua a bombardare Beirut e il sud

Le trattative per laintrae Hezbollah proseguono. Parlando alla radio dell’esercito di Tel Aviv, l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Mike Herzog ha affermato che rimangono “punti da finalizzare”, qualsiasi intesa richiede l’approvazione del governo, ma “siamo vicini a un accordo” e che “può avvenire“. Tra le questioni rimaste in sospeso c’è la richiesta di– che mira a spingere Hezbollah e le truppe israeliane fuori dalmeridionale – di riservarsi il diritto di agire nel caso in cui Hezbollah violasse i suoi obblighi nell’ambito dell’accordo emergente..Per il momento i fatti contrastano con gli auspici. Ieriha fatto sapere di essere in generale disposto a proseguire nei negoziati, attendendo risposte sugli emendamenti presentati e non ancora accettati.