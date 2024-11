Agi.it - Lella Golfo: “Gli immobili confiscati alle mafie diventino centri d'accoglienza”

AGI - “Secondo le norme internazionali ed europee, ogni 10mila donne dovrebbe esserci un posto in una casa rifugio, ma siamo ancora molto lontani. È fondamentale la governance e il monitoraggio sia della parte economica sia del funzionamento effettivo deiantiviolenza, servono finanziamenti a più lungo termine e un taglio deciso della burocrazia e dei passaggi che spesso strozzano le risorse e allungano inverosimilmente i tempi” questa una delle proposte che, ex parlamentare e fondatrice della Fondazione Marisa Bellisario che ha fatto dell'empowerment femminile una vera e propria missione. “Un'altra proposta è inserire il diritto delle donne ad accedere a un centro antiviolenza tra i Lep ovvero i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale: un aiuto economico e logistico, ma anche un segnale importante per chi è già oggi vittima di violenza in famiglia e non denuncia perché non sa dove rifugiarsi.