Latina aggredisce una coppia e scappa con lo zaino di lei | scattano le ricerche

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024- Lo scorso sabato, nel corso della nottata, su specifica richiesta pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri dellaSezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri disono intervenuti in centro a seguito di una rapina perpetrata in danno di due giovani.Nella circostanza, ai Carabinieri prontamente intervenuti, le vittime, ovvero un ragazzo ventunenne e una ragazza ventitreenne, entrambi residenti a, hanno riferito che, poco prima, erano stati avvicinati da un soggetto che, dopo aver spintonato l’uomo, facendolo cadere, si era impossessato dellodi proprietà della giovane, da lei trasportato nel cesto della bicicletta, dileguandosi per le vie limitrofe.A seguito della caduta, il giovane non ha riportato alcuna lesione.Sono tuttora in corso indagini da parte dei Carabinieri al fine di raccogliere ulteriori, maggiori elementi al fine di addivenire alla identificazione dell’autore del reato per il quale si procede.