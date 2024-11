Tvpertutti.it - Ladri al Grande Fratello: i nomi svelati e cosa è stato rubato

La Casa delsi trasforma inaspettatamente in un teatro di confessioni ai limiti del grottesco, con due concorrenti al centro di un nuovo scandalo. Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato, che sembrano aver frainteso le regole del gioco, hanno ammesso di averoggetti personali dei coinquilini durante la loro permanenza al Gran Hermano in Spagna.Furto di Tommaso Franchi: creme e sieri chiappati dal beauty caseL'idraulico toscano Tommaso Franchi non ha esitato a raccontare alcome si è appropriato dei prodotti di bellezza appartenenti a Maica Benedicto, concorrente della versione spagnola che ha salutato con una delusione in amore: "Prima che uscissi, Maica mi ha chiesto una delle mie maschere per il viso. Sono andato in bagno, ho aperto il suo beauty, ho preso tutto ciò che aveva e l'ho infilato nella mia valigia.