La funzione delle carte prepagate nella società attuale 

Nel corso degli ultimi vent’anni, lehanno assunto un ruolo sempre più centrale nel sistema finanziario nostrano e internazionale, dimostrando d’essere pratiche e accessibili a un ampio numero di consumatori. Lesi sono affermate come uno strumento estremamente utile per coloro che desiderano tenere sotto controllo le loro spese e per chi cerca una maggiore sicurezza nei pagamenti online e nei trasferimenti di denaro. A differenzetradizionalidi credito odi debito, questo strumento di pagamento elettronico non richiede l’associazione di un conto corrente. Per utilizzarle, infatti, è sufficiente caricare un importo, che rappresenta il limite di spesa massimo disponibile. Lehanno attecchito, inizialmente, presso il pubblico giovanile, che grazie a esse inizia a muovere i primi passigestione dei propri risparmi.