Romadailynews.it - Incendio in capannone a Tor Cervara: Vigili del Fuoco impegnati da ore

in disuso e immondizia in fiamme, fumo denso e controlli sulla qualità dell’ariaRoma, 25 novembre 2024 – Dalle ore 22:40 di ieri sera, undi grandi proporzioni ha colpito undi circa 6.000 metri quadrati in via di Melibeo, nella zona di Tor, a Roma. La struttura, in disuso e parzialmente occupata, era stipata di materiali di risulta. Le fiamme hanno interessato anche una parte dell’area esterna, dove si trovavano accumuli di immondizia.La sala operativa del Comando di Roma deidelha inviato sul posto otto squadre con sei autobotti, alcune delle quali provenienti dai comandi di Latina, Viterbo e Rieti. Per fronteggiare l’emergenza sono stati impiegati anche il Nucleo CRRC con il Carro Schiuma, una Autoscala, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di turno e il Capo Turno Provinciale.