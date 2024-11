Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la scuola ’Don Minzoni’

E’ costata circa 7 milioni di euro e quattro anni di lavoro l’opera più importante realizzata finora dall’amministrazione Baldini, realizzata in pieno centro e dedicata a don Giovanni Minzoni, martire antifascista e futuro santo. La nuovamaterna di Argenta è stataieri mattina, una grande festa aperta al pubblico, con tanto di rinfresco e intrattenimento musicale, alla presenza del dirigente scolastico Diego Pelliccia, il nuovo mini sindaco Adelaide Salzillo e di Marcella Zappaterra, riconfermata in questi giorni in consiglio regionale. Il plesso accoglie circa 330 alunni, annovera 35 classi e a breve un auditorium. "Una nuovaè sempre un momento speciale per una comunità – ha sottolineato Marcella Zappaterra, in rappresentanza della Regione – perché guarda al futuro, al futuro delle nuove generazioni e del territorio.