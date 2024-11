In ‘Oceania 2’ Vaiana eroina gentile con potere dell’empatia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –A otto anni dal debutto di’ tornano le avventure di: “qui emerge il suo lato di, che fail suo super. Tutto quello che fa è per il bene degli altri”. A dirlo è il regista David Derrick Jr. all’anteprima a Roma di2’, dal 27 novembre nelle sale con The Walt Disney Company Italia. In questo secondo capitolo, originariamente pensato come serie televisiva per Disney+,torna a spingersi oltre il ‘reef’, la barriera corallina che aveva varcato nel primo film navigando verso l’ignoto, nonostante il disaccordo del padre. Nel sequel un nuovo viaggio attende. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati esploratori, si reca nei lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e perdute da tempo insieme al già conosciuto semidio Maui e ad un equipaggio di improbabili marinai per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato in vita sua.