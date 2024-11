Cityrumors.it - Impagnatiello, c’è la sentenza: la reazione della famiglia di Giulia Tramontano

È arrivata lanei confronti di Alessandro, che aveva ucciso l’ex fidanzataUn timido e sentito applauso si è levato dall’aulaCorte d’Assise di Milano al terminelettura. Sì, perché finalmente la giustizia si è espressa, e ha condannato all’ergastolo Alessandroper l’omicidio di, c’è la: ladi(Ansa Foto) – Cityrumors.itAl sentire la pronuncia, la madregiovane tragicamente uccisa, Loredana Feniano, è scoppiata in un pianto disperato. Unanaturale, che ha trovato subito conforto in un avvolgente e lungo abbraccio dei suoi familiari.era presente in aula, seduto accanto ai propri avvocati. Il ragazzo ha ascoltato lasenza mostrare alcuna emozione, rimanendo impassibile anche mentre veniva scortato fuori dalla polizia penitenziaria.