Il glossario della violenza | Bella e brava Se l’è cercata Così si manifesta il patriarcato

Firenze, 25 novembre 2024 – Le parole creano e distruggono, danno esistenza e cancellano. Per fortuna cambiano, si adeguano alla società, ma a volte lo fanno a fatica, in ritardo, per viareticenzasocietà stessa. Ed ecco perché oggi, che le donne stanno prendendo gli spazi che spettano loro, che reclamano di essere riconosciute, viste e guardate (non sessualizzate), di essere rispettate, è giusto che il linguaggio a loro riferito si adegui ad una nuova sensibilità. È il senso del discorso che ha voluto fare ieri Stefano Massini durante lazione a Firenze: “Prima di dire no alla, dobbiamo dire no ad una serie di frasi fatte con cui ci riempiamo la bocca ogni giorno”. Allora prendiamo spunto dalle parole del noto drammaturgo, per stilare l’inizio di un nuovo, partendo proprio da quelle che lui stesso ha citato da piazzaSignoria.