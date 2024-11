Ilfattoquotidiano.it - Germania, Scholz sarà il candidato cancelliere dell’SPD: “Ho i nervi saldi”. Ma il partito non seda le tensioni e nei sondaggi resta al 15%

“Noi abbiamo dato un chiaro sostegno all’Ucraina. Siamo la nazione che ha dato in Europa il sostegno più forte e siamo il fornitore più affidabile. Al tempo stesso, sotto la mia conduzione, abbiamo trattato il dossier ucraino in modo assennato e saggio”, ha dichiarato Olafnella sede della SPD a Berlino, dopo che il presidio dello ha nominato all’unanimitàper le elezioni anticipate del 23 febbraio. “Pace, guerra e sicurezza sono questioni troppo importanti per decidere in modo opportunistico”, ha aggiunto, in riferimento alle critiche ricevute per la prudenza con cui ha gestito la crisi ucraina, bilanciando l’aiuto a Kiev e la pressione interna ed esterna per un ruolo più incisivo della. La sua designazione, ufficializzata dalla SPD con un voto unanime, arriva dopo settimane di speculazioni einterne che hanno visto emergere il nome di Boris Pistorius, ministro della Difesa, come potenziale sfidante alla leadership dele alla candidatura per la cancelleria.