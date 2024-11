Gaeta.it - Francia e Regno Unito valutano l’invio di soldati in Ucraina mentre la Germania prepara bunker antiatomici

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il conflitto trae Russia entra in una nuova fase, conche non escludono l’ipotesi di inviare truppe sul suolo ucraino. La, invece, si stando per un’escalation interna, puntando sulla creazione di rifugi. Questi sviluppi avvengono dopo oltre 1000 giorni di guerra e in un contesto geopolitico instabile.La posizione diDi fronte alla crescente aggressività russa nel Donetsk e alle difficoltà delle forze ucraine, la possibilità di un intervento militare da parte di altre nazioni europee è tornata al centro dei colloqui tra Londra e Parigi. Fonti militari britanniche citate da Le Monde confermano le trattative tra i due governi, mirate a costruire una rete di alleati in Europa focalizzata sulla sicurezza dell’