Fiumicino, un pino di Aleppo per il 100° anniversario di Marcello Mastroianni

, 25 novembre- In occasione del 100°di, il 29 alle 9, presso il Parco Biolcati in via Maiori a Fregene, verrà piantato undiin onore del grande artista italiano. L'iniziativa, organizzata dal Comune diin collaborazione con il "Comitato," riprende un evento che si era svolto il 20 luglio, ma in quell'occasione, a causa del caldo, non era stato possibile piantare l'albero.A distanza di qualche mese, la piantumazione avrà luogo alla presenza del Sindaco Mario Baccini e dell'Assessore all'Ambiente Stefano Costa. Nel corso della cerimonia sarà inoltre apposta una targa commemorativa dedicata all'indimenticabile attore italiano.