Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Rivals Pro, solo per veri tryharder

Mostra al mondo intero le tue abilità da Pro e completa questoper ottenere oggetti stadio unici per il tuo club! Premi non scambiabili.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!ProNumero di incarichi da completare: 10Premi finale: 1x Trofeo in campo FC Pro OpenTermina il 29 novembre Raggiungi la Divisione 9Raggiungi la Divisione 9 nella modalità Divisiondi Ultimate Team.Raggiungi la Divisione 8Raggiungi la Divisione 8 nella modalità Divisiondi Ultimate Team.Raggiungi la Divisione 7Raggiungi la Divisione 7 nella modalità Divisiondi Ultimate Team.Raggiungi la Divisione 6Raggiungi la Divisione 6 nella modalità Divisiondi Ultimate Team.Raggiungi la Divisione 5Raggiungi la Divisione 5 nella modalità Divisiondi Ultimate Team.