Dilei.it - Elodie irresistibile a Che tempo che fa, il look attillato e “bikini”

Leggi su Dilei.it

è tornata nello studio di Cheche fa e, ovviamente, lo ha fatto in grande stile. Accolta con grande entusiasmo dal pubblico, l’ex allieva di Amici ha incantato ogni presente avvolta in unsensuale quanto elegante.Tanto numerosi sono i progetti che l’artista sta portando avanti, dentro ed al di fuori della musica, che ci si stupisce di come trovi iled il modo di essere sempre in forma smagliante. Ci troviamo davanti ad un un talento poliedrico, non c’è dubbio: mentre ancora i suoi posati per The Cal scorrono nella memoria collettiva, eccola iniziare un progetto cinematografico prestando la voce alla leonessa del film d’animazione Mufasa: Il Re Leone targato Disney.Importante impegno, poi, è anche quello nel sociale. Come raccontato a Fabio Fazio in puntataprenderà parte all’iniziativa Prendersi cura, progetto che avrà luogo proprio nella scuola del quartiere dove è cresciuta.