Ilfattoquotidiano.it - È morto ?Romeo Rematelli, lo chef delle star amico di Valentino Rossi e Quentin Tarantino

Lutto nel mondo della ristorazione. Èa 65 anni. Ero lo, titolare del ristorante San Martino di Giavera (Treviso),didel calibro di. È stato trovato accasciato per terra, poco distante dalla sua automobile. I soccorsi purtroppo non hanno potuto far nulla se non rilevare il decesso. Come riporta Il Messaggero, l’uomo era già stato colpito da infarto un’altra volta.Originario della Pugliasi era poi trasferito a Mestre per concretizzare il suo sogno per poi stabilirsi a Istrana nel Trevigiano, dove risiedeva da 22 anni.ha gestito un ristorante in piazzale Burchiellati e nell’Antica Torre a Treviso.Ha ideato il locale “Osterie Moderne” di Sant’Andrea di Campodarsego entrato nel Gambero Rosso.