Colpo grosso a Osimo. Si arrampicano e ripuliscono studio di un commercialista

Raid di furti nel fine settimana in Valmusone. Ai ladri sono riusciti a mettere a segno due furti in via Kennedy e via King, zona Sacra Famiglia. Più danni che maltolto, i malviventi infatti hanno distrutto serrande e finestre arrampicandosi per le grondaie e una volta all’interno hanno portato via un bottino magro, così come in pieno centro storico, nel palazzo Briganti Bellini in piazza del Comune, nellodelsopra la farmacia, dove, dopo aver spaccato un vetro e rotto una porta, hanno portato via soldi e monili. A Castelfidardo invece erano le 20.30 sabato sera in via Amendola, zona Sant’Agostino, quando per poco una famigliola non si è trovata faccia a faccia con i malviventi. Il furto qui è fallito. Si sono dati alla fuga proprio perché si sono accorti che la casa non era vuota.