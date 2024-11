Civitavecchia anziano intrappolato in una pozza di fango | il salvataggio dei Vigili del fuoco

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 novembre 2024 – Non era rientrato a casa. Tanta la preoccupazione dei suoi familiari che hanno lanciato l’allarme che hanno chiesto aiuto per ritrovare un uomo di 80 anni. Ad intervenire, alle 21 di ieri sera, sono stati ideldi, con la 17A, nella zona terme di Traiano alta. Individuata la sua vettura di fronte al deposito di legname, in via terme di Traiano alta, gli uomini della Bonifazi hanno cominciato a battere quel territorio.Con l’ausilio del GPS e utilizzando tecniche di Topografia applicata al soccorso, hanno scandagliato ogni sentiero. Dopo ore di ricerca hanno raggiunto l’in zona zampa d’Agnello poco dopo il ponte dell’autostrada. L’uomo erain unadicretoso che vanificava ogni sforzo di liberarsi. Com il mezzo 4×4 hanno raggiunto l’uomo e liberato dalla morsa di quella