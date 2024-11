Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Luka Jovic verso l’addio: occhio all’Arabia Saudita. La situazione

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi muove sul frontein uscita esi prepara a lasciare i rossoneri:ancheOrmai non ci sono davvero più dubbi:lascerà ilgià nella sessione invernale di. L’attaccante serbo, nonostante abbia ereditato la maglia numero nove di Olivier Giroud, non è mai entrato nei meccanismi del nuovo tecnico del Diavolo Paulo Fonseca e, complice anche un fastidio al pube ricorrente, ha trovato davvero pochissimo spazio ad oggi (tre presenze dall’inizio della stagione, per un totale di 78 minuti).Ecco che, quindi, il suo futuro è lontano dao. Oltre al forte interesse di alcuni club turchi e altri spagnoli, l’ex Real Madrid sarebbe finito anche nel mirino dell’Arabia, con diverse squadre che vorrebbero portare il giocatore delnel loro campionato, la Saudi Pro League.