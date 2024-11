Tvzap.it - Basciano racconta la sua verità da Corona: ma c’è un grosso problema

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Nei giorni scorsi, la notizia dell’arresto di Alessandrocon l’accusa di stalking e minacce ai danni della sua ex compagna Sophie Codegoni, aveva sconvolto tutti. Due giorni dopo, il 23 novembre, il 35enne era stato rilasciato. Alessandroha deciso dire come sono andate veramente le cose fino al giorno dell’arresto in un’intervista a Fabrizio, durante la prima puntata del suo nuovo format Falsissimo. Cos’è successo veramente trae Sophie? Non sono mancate le polemiche a proposito del video dell’intervista. Perché in tanti si sono lamentati? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Luca Bizzarri in lutto, il post toccante sui social: “Mi hai insegnato ad amare”Leggi anche: Alessandrola suasu Sophie CodegoniAlessandro, cos’è successo con Sophie prima dell’arrestoDopo un viaggio di lavoro, lo scorso 11 novembresi è presentato davanti alla porta di casa di Sophie con un regalo.