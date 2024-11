Ilnapolista.it - Ancelotti perde anche Vinicius per infortunio. Il brasiliano: “Grazie al calendario folle”

Leggi su Ilnapolista.it

La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, soprattutto a Madrid.non sa più a che santo rivolgersi. La piaga infortuni ha colpito. Il report medico del Real parla di “unal bicipite femorale della gamba sinistra“. Non si tratta di unparticolarmente grave, ma in linea di massima la previsione è di tre settimane di assenza. Ciò significa che il, il miglior giocatore del Real in questo momento, sarà assente per la partita di mercoledì sera contro Liverpool e contro Getafe, Athletic, Girona, Atalanta e Rayo Vallecano.infortunato, almeno tre settimane di stopha schieratonell’ultima partita contro il Leganés al centro dell’attacco. Questo per risparmiargli qualche corsa all’indietro viste le fatiche della nazionale brasiliana.