Al via i Med Dialogues e il G7 Esteri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.00 Al via da oggi due importanti appuntamenti, concomitanti per la prima volta, per il ripensamento degli equilibri internazionali: a Roma i Mede a Fiuggi l'ultima riunione dei ministri deglidel G7. A presiederla il titolare della Farnesina e vicepremier, Tajani. I leader di buona parte del pianeta si confronteranno sulle risposte alle sfide globali. Nella Capitale arriveranno in poco più di 48 ore i 28 ministri degliper la Conferenza Med Dialoghi Mediterranei e i 18 del gruppo G7.