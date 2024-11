Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Oceania 2” a “Fiore mio”

Leggi su Bergamonews.it

Arriva al2”. Il film, sequel Disney, approda nelle sale mercoledì 27 novembre.Altra novità sul grande schermo è costituita da “mio”, il primo film scritto, diretto e interpretato da Paolo Cognetti: il racconto del suo amore per il Monte Rosa.Completa il quadro dei nuovi arrivi “Hayao Miyazaki e l’airone”, documentario che esplora la realizzazione dell’ultimo film di Miyazaki, con un accesso privilegiato al dietro le quinte dello Studio Ghibli e sette anni di filmati d’archivio.Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in.LUNEDI’ 25 NOVEMBRECAPITOL MULTISALA a Bergamo(non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo“Giurato numero 2” (Juror #2) – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21);“Hayao Miyazaki e l’airone” (ore 20:45).