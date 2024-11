Top-games.it - 5 giochi arcade degli anni 80 dimenticati

Ogni tanto noi “boomer” ci guardiamo indietro e vediamo quante cosein cui eravamo ragazzini si sono perse nel tempo. Ovviamente tra queste ci sono alcuni videoche eravamo soliti giocare nelle sale dedicate a suon di monetine. Oggi vogliamo elencarvi 580che però meritano di essere ricordati.Tempest, tra i80Tempest era un gioco molto in voga nelle sale80, creato da David Theurer come versione in soggettiva di Space Invaders grazie alla tecnologia di Atari Quadra Scan. Fu anche il primo gioco a poter permettere la selezione del livello di difficoltà.In Tempest il giocatore utilizzava una piccola navicella spaziale che, posizionata in fondo a un tubo tridimensionale, doveva distruggere tutti i nemici prima che questi ci raggiungessero alla base del tubo stesso.