Movieplayer.it - Wicked:Jeff Goldblum paragona il suo ruolo a quello in Thor: Ragnarock

Leggi su Movieplayer.it

, in una recente intervista, hato il suoindel Gran Maestro in, trovando diverse similitudini tra i due personaggi Il Mago di Oz è, ed è sempre stato, un imbroglione. Inviene elevato a unancora più sinistro: non è un semplice ciarlatano, ma un impostore che si è impossessato del potere e vuole usare la magia degli altri per creare un mondo totalitario che risponda a ogni suo capriccio. Per, che interpreta ildel Mago, non si tratta in realtà di una scelta azzardata, visti i suoi trascorsi di attore.ha anche interpretato il Gran Maestro in: Ragnarok, un altro sovrano la cui venale ricerca del potere è pari solo alla .